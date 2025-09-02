HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de septiembre, en Extremadura?
Bomberos forestales encienden las calles de Soria en homenaje al compañero fallecido. EFE

España quemada

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:00

Nada cambia. Santos Cerdán sigue en la cárcel, y eso significa lo que significa, es decir, que la sospecha de financiación ilegal del PSOE es ... sólida. Y Sánchez sigue en la Moncloa, presidiendo con cara de palo, como Pinocho, un país que se le cae a pedazos y se le escapa entre los dedos, como el tiempo que le queda de resistencia en el poder. Y Puigdemont en Waterloo, frotándose las manos sin recordar que Napoleón sucumbió allí y que la extrema derecha catalanista prospera a su sombra como los hongos venenosos. Cuánto más va a durar este circo nauseabundo.

Espacios grises

