Patriotas destructivos

Cada vez surgen más patriotas. 'America first' (América primero) de Donald Trump. Ucrania es Rusia. De Vladimir Putin. Y, ahora, «Patriotas por Europa» de Viktor ... Orban. A la que se ha sumado Vox de Abascal. En su toma de posesión como presidente del nuevo movimiento de partidos nacionalistas de extrema derecha, el líder de Vox, cayó en la contradicción de afirmar como eslogan de su mandato: «Haremos Europa grande otra vez». Remedo del clásico trumpista: 'Make America great again'. Sin reparar, o quizás si, en que la suma de patriotismos es precisamente lo contrario. Hará Europa más pequeña, débil y dividida. El grupo parlamentario europeo que suma a fuerzas derechistas radicales de Hungría, Austria, Chequia, Francia, España, Italia, hasta once países europeos y que con 86 diputados en el Parlamento Europeo es la tercera fuerza detrás del PPE y de los socialistas, supone el cambio más importante producido en la institución continental después de las elecciones de junio.

'Patriots Party' ha unido a una derecha nacionalista europea hasta ahora dispersa, aumentando considerablemente su influencia en la Eurocámara y una de sus primeras actuaciones para marcar territorio fue votar en contra de una resolución de apoyo a Ucrania. Lo llamativo es que su argumentario para justificar el abandono de los ucranianos en manos de Moscú es el mismo que la izquierda progre: «Estamos contra la guerra». El ascenso de 'Patriots' en el Parlamento Europeo es un riesgo para Europa y para Ucrania, en la medida en que los partidos que lo integran son claramente proTrump y proPutin. Y ambos son anti-europeos. La fachada de un ideario centrado en la defensa de políticas migratorios restrictivas, la protección de la familia tradicional, de la identidad nacional, de la tradición cristiana y de la libertad y la dignidad no parecen más que una coartada política para justificar el llamamiento a lo que se ha denominado, «derecha destructiva» liderada por el húngaro Viktor Orban y el movimiento nacional agresivo de Alternativa por Alemania (AFD). Fuerzas destructivas de la Unión Europea, porque llamarlos euroescépticos es un eufemismo. El objetivo es reforzar las identidades nacionales y las fronteras; destruir el espíritu de la unión y de la ciudadanía Europea. Un movimiento reflujo a la tendencia de Europa como patria de los ciudadanos. Y no se puede minusvalorar porque el 'Patriots Group' tiene grandes recursos, fundaciones, grupos de reflexión, publicaciones, para acompañar el refuerzo de esa alianza. Para muchos analistas europeos, el riesgo es inmenso. Como contrapunto a esta derecha destructiva está el resurgimiento de un movimiento post-populista que podría encarnar, Giorgia Meloni, que se ha desmarcado de la derecha nacionalista de Hungría (Unión Cívica Húngara) que ha sido el germen de 'Patriots.

