HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 23 de noviembre, en Extremadura?
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán sale en su vehiculo del domicilio en la localidad navarra de Milagro. EFE

Lo niego todo

La defensa penal por negación es la estrategia común de todos los imputados del caso Koldo

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Cuando detuvieron a su asesor, Koldo García, el ex-ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se declaró estupefacto. Cuando él fue imputado, lo negó todo. ... Igual que Santos Cerdán, quien a pesar de dos contundentes informes de la UCO que acreditan documentalmente sus actividades, presuntamente ligadas al cobro de coimas, comisiones, mordidas, cañonazos, untadas, sigue sosteniendo que es inocente y que todo son mentiras. Como dice Sabina: Si me cuentas mi vida. Lo niego todo. Aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo. Incluso la verdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  7. 7

    Extremadura deberá reducir alumnos por aula si sale adelante la ley del Gobierno
  8. 8

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  9. 9

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»
  10. 10

    Mercado inmobiliario en Extremadura: 13.372 viviendas vendidas a un precio medio de 92.392 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Lo niego todo

Lo niego todo