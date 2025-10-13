HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 12 de octubre, en Extremadura?
AFP

Atención a Francia

Del colapso puede surgir el populismo lepenista o el de extrema izquierda complaciente con Putin y con Hamás

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La República francesa está empantanada en una crisis sistémica, ofreciendo el penoso espectáculo del juego partidista, con una clase política sumida en una absoluta mediocridad ... y falta de visión de estado. Un presidente, Emmanuel Macron, que se resiste a marchar a pesar de la ingobernabilidad de una nación, sin Presupuestos, con el timón del Ejecutivo cambiando de manos, acumulando una gigantesca deuda, intensificando la polarización social y el malestar en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  2. 2 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  3. 3 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  4. 4 Los antiguos alumnos rinden tributo a la Politécnica de Mérida
  5. 5 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  6. 6 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  7. 7

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  8. 8 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  9. 9 Dos agentes del Medio Natural y un piloto del Infoex, reconocidos por la Guardia Civil por su lucha contra el fuego
  10. 10

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Atención a Francia

Atención a Francia