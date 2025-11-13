HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sin vergüenza ninguna

Jose Alcaraz

Badajoz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Ya se sabía que el Senado no es el Congreso que acabó con Nixon en Estados Unidos. Aquí hasta ahora no hay vergüenza alguna. No ... es posible la moción de censura, ni el abuso de poder ni las declaraciones falsas son delito. Los insultos proliferan más que las razones. Al presidente le llamaron el 'galgo de Paiporta' y a Óscar Puente, chimpancé (mono). Sin embargo, ambos siguen políticamente vivos. Se llaman unos a otros puteros y corruptos, pero todos contribuyen a generar odio en nuestra sociedad. Una vez más, se ha demostrado que el Senado no sirve para nada excepto para colocar a políticos. Tenemos los peores políticos de los últimos 45 años. ¿Todo debería estar en manos de los jueces?

