Un plan ferroviario coherente

Comenta Compartir

España, que fue pionero a nivel mundial en la alta velocidad, ha sufrido un notable deterioro en sus servicios en los últimos años, al cual ... se suma la falta de un plan estratégico a nivel nacional y así muchos usuarios no se verían afectados por ese deterioro de quien debe mantener una flota en condiciones óptimas para el viajero. Al parecer es Adif el responsable junto al Ministerio de Transporte de Óscar Puente. Este hombre de coherencia tiene poco, pero soberbio es como él solo. pues esperamos que los extremeños tengamos para el 30 lo que ha prometido y si no, se lo reclamaremos de forma más contundente. ¿Si somos capaces? Los extremeños no tenemos que tener complejo de nada y por nada. Tenemos demasiadas carencias. Tenemos muchas profecías de muchos fantasmas profetas políticos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director