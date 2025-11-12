HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?

Un plan ferroviario coherente

José Alcaraz

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

España, que fue pionero a nivel mundial en la alta velocidad, ha sufrido un notable deterioro en sus servicios en los últimos años, al cual ... se suma la falta de un plan estratégico a nivel nacional y así muchos usuarios no se verían afectados por ese deterioro de quien debe mantener una flota en condiciones óptimas para el viajero. Al parecer es Adif el responsable junto al Ministerio de Transporte de Óscar Puente. Este hombre de coherencia tiene poco, pero soberbio es como él solo. pues esperamos que los extremeños tengamos para el 30 lo que ha prometido y si no, se lo reclamaremos de forma más contundente. ¿Si somos capaces? Los extremeños no tenemos que tener complejo de nada y por nada. Tenemos demasiadas carencias. Tenemos muchas profecías de muchos fantasmas profetas políticos.

