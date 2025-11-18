Necesitamos energía nuclear

Comenta Compartir

Este país se enfrenta a una encrucijada energética. España insiste en un camino que nos conduce a una dependencia energética insostenible. El caso de la ... central de Almaraz, cuya clausura esta prevista dentro de poco tiempo, simboliza esta contradicción entre el discurso político y la realidad económica. Cerrarla sería un error estratégico. La central extremeña, con más de cuatro décadas de funcionamiento y una gestión envidiable y ejemplar, aporta alrededor del 7% de la electricidad que consume España. Creo lo hace de forma continua, estable y sin emisiones de CO2. Sustituir esa energía por renovable intermitente no solo es técnicamente inviable sin respaldo fosil, sino que elevará los costes para familias y empresas. En un país con una de las tarifas eléctricas más altas de Europa, renunciar a una fuente estable y barata de energía sería de locos y de otro escándalo más.

Temas

Cartas al director