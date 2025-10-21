Monarquía
José Alcaraz González
Badajoz
Martes, 21 de octubre 2025, 02:00
Nuestra historia enseña que la corona sufre cuando los dos polos ideológicos del país se tensan. Está volviendo a suceder. La impugnación del sistema comienza ... por el extremo izquierdo y es cuestión de tiempo que se produzca la réplica por el derecho. La revolución tecnológica ha instaurado una cultura de la utilidad que tampoco facilita la pedagogía del símbolo monárquico. Tenemos los sentidos demasiado embotados para la apreciación de lo inmaterial. Por eso la derecha menos sutil se pregunta para que sirve el Rey que no puede echar a Sánchez. No será la izquierda la que garantice el reinado de Leonor, sino la habitabilidad de la princesa para reducir a otra generación: la suya.
