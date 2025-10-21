HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?

Monarquía

José Alcaraz González

Badajoz

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Nuestra historia enseña que la corona sufre cuando los dos polos ideológicos del país se tensan. Está volviendo a suceder. La impugnación del sistema comienza ... por el extremo izquierdo y es cuestión de tiempo que se produzca la réplica por el derecho. La revolución tecnológica ha instaurado una cultura de la utilidad que tampoco facilita la pedagogía del símbolo monárquico. Tenemos los sentidos demasiado embotados para la apreciación de lo inmaterial. Por eso la derecha menos sutil se pregunta para que sirve el Rey que no puede echar a Sánchez. No será la izquierda la que garantice el reinado de Leonor, sino la habitabilidad de la princesa para reducir a otra generación: la suya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  3. 3

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  4. 4 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  5. 5 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  6. 6 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  7. 7 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  8. 8

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  9. 9 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  10. 10

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Monarquía