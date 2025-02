El hormiguero

Comenta Compartir

La entrevista que le hizo a nuestro presidente Pedro Sánchez en el programa insignia de Antena 3, fue desarrollado de forma cordial por Pablo Motos y sus hormigas. Creo que Pedro quería colarse en nuestros salones como un antiguo compañero de instituto. Motos debe su ... éxito a eso que a Sánchez le falta, que es la empatía personal con los entrevistados, y frente al presidente no pudo fingir. No le salía. Lo acorraló desde el principio pidiéndole cuentas por sus ataques al programa; contestó de una manera ambigua para no enterarnos. No cabe duda que él busca únicamente el aplauso con la demagogia y las falsas promesas es un comediante, Él no comprende por qué provoca rechazo, aunque en las últimas entrevistas se esfuerza en parecer más humilde, Si los gestos y las palabras rara vez se corresponden con los hechos, su proceso psicológico en cambio es de un narcisismo transparente. Se comparó sucesivamente con Obama, Adolfo Suárez y Felipe González. No se remontó a Napoleón porque Napoleón no tuvo agallas de indultar a los catalanes. En el último mes de la legislatura ha delatado una entrañable fe en su propio atractivo que sólo comparte él y su espejo. Desde luego hay que reconocer la temeridad, que no la audacia, la segunda es hija del valor, la primera, de la inconsciencia. Pero según avanzaba la entrevista, Pedro impuso su verborrea a Pablo, que prefirió dejarlo hablar, quizás por pereza o prudencia, Dudo que sea suficiente para rehabilitarlo a ojos de la audiencia, pero el 'Sanchismo' también consiste en no dar un balón por perdido. ¿Pero a qué grado de ficción y surrealismo está dispuesto a llegar? Un programa consagrado a la cordialidad, el entretenimiento y la empatía jamás podrá ser territorio de nadie. Las hormigas Trancas y Barrancas se lo pasaron de lo lindo con Pedro y Pablo. Mentiras aparte.

