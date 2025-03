Tambien se desorientan

Comenta Compartir

Más de 55 millones de personas en todo el mundo padecen demencia, y se prevé que para 2050 la cifra casi se triplique. La enfermedad ... de Alzheimer, el tipo de demencia mas común, afecta en España a mas de 800.000 personas, que presentan síntomas que van desde un deterioro cognitivo leve hasta el alzhéimer severo. A través de relatos conmovedores sobre pacientes de alzhéimer, los psicólogos indagan en los padecimientos de los cuidadores, en su impaciencia y su frustración, así como en su tendencia a mortificarse con remordimientos. «Ser cuidador puede llegar a ser muy traumático. Siempre quien vela por el paciente piensa en las cosas que no ha hecho bien, la impotencia de no poder hacer nada. Se forma de esta forma un circulo vicioso: NO es la crueldad, sino la desesperación, lo que nos lleva a enfrentarnos a ellos con la verdad. La consecuencia de todo ello es que «cuando la memoria de una persona se deteriora, sus seres queridos también se desorientan». No es fácil la convivencia con una persona que prescinde de las reglas del tiempo, el orden y la continuidad. Puede pasar de todo hasta del peligro de que el familiar cuidador acabe imitando el absurdo, la conducta del paciente.

Por eso, al atender a un afectado por esta demencia se produce, según dicen los expertos, «ceguera por demencia», la incapacidad para percatarse de que tu ser querido ya no razona como debiera y de ahí viene la rabia, la frustración, la impotencia y muy posiblemente la depresión de ese cuidador. Esas reacciones –muy propensos a enfurecerse–, son las que nos hacen humanos y arrebatados, dejándote una honda desazón que persiste durante días.

