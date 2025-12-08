Deontología profesional
José Alcaraz
Badajoz
Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00
La falta de lealtad es llamativa a la corporación de RTVE por parte de su presentadora estrella, además de una frívola manera de manejarse con ... el dinero público. Silvia Intxaurrondo exije cantidades fuera de los límites del convenio. Cabe preguntarse por qué se considera tan imprescindible y acreedora de semejante trato de privilegio. Esta mujer vio reducidos a la mitad sus ingresos después de que la inspección de trabajo detectase que había sido contratada de forma fraudulenta a través de una sociedad mercantil. Ella reconoce que, en efecto, cobraba 250.000 euros al año.
