¿Qué ha pasado este miércoles, 22 de octubre, en Extremadura?
Cartas al director

Corina

José Alcaraz

Badajoz

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En democracia es impropio que España no haya felicitado a la nueva Nobel de la Paz, la venezolana Maria Corina Machado. Al silencio espeso de ... las primeras horas le siguió la excusa de que el Gobierno no es su costumbre. Pero se sabe que los ministros de forma particular Alvares y Margarita Robles el sábado la felicitaron por su prestigioso premio. La existencia de ambas comunicaciones se ve el desconcierto en torno al Gobierno: uno tras otro, varios ministros y el presidente las han ocultado. ¿Tal es la necesidad de no molestar a Nicolás Maduro? La respuesta por ahora, es el retrato moral que del Gobierno español componen su vínculo político con la izquierda chavista y su colaboración con los intereses del régimen, así como el oscuro papel de Zapatero por esas tierras, algun día lo sabremos. Espero nos informe y sea leal.

