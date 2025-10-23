Comenta Compartir

En democracia es impropio que España no haya felicitado a la nueva Nobel de la Paz, la venezolana Maria Corina Machado. Al silencio espeso de ... las primeras horas le siguió la excusa de que el Gobierno no es su costumbre. Pero se sabe que los ministros de forma particular Alvares y Margarita Robles el sábado la felicitaron por su prestigioso premio. La existencia de ambas comunicaciones se ve el desconcierto en torno al Gobierno: uno tras otro, varios ministros y el presidente las han ocultado. ¿Tal es la necesidad de no molestar a Nicolás Maduro? La respuesta por ahora, es el retrato moral que del Gobierno español componen su vínculo político con la izquierda chavista y su colaboración con los intereses del régimen, así como el oscuro papel de Zapatero por esas tierras, algun día lo sabremos. Espero nos informe y sea leal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director