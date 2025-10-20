Comenta Compartir

Tengo un amigo al que conozco desde que jugabamos al Futbol, hace 50 años aproximadamente. Nos vemos casi todos los dias y nos tomamos una ... cañita charlando de muchas cosas . Por avatares de la vida este amigo vive solo en su pisito y sus cincos hijos no dejan de visitarlo para ver como esta. Pero hay uno que está en Don Benito trabajando, creo se llama Daniel, y es impresionante la gran virtud de este hijo con su padre. Soy testigo presencial de las veces que lo llama por el móvil y le enseña por videoconferencia a su nieto de un añito. No conozco a Daniel, pero debe ser una persona generosa y muy arraigado a su padre por preocuparse con esa fuerza que solo da el corazón. Espero conocerte algun dia y que no cambies nunca. Tu padre está fenomenal de salud y cuando contactas con él se pone hasta chocho. Sin otro motivo recibes un abrazo del amigo de tu padre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión