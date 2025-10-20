HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Amigo

José Alcaraz

Badajoz

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Tengo un amigo al que conozco desde que jugabamos al Futbol, hace 50 años aproximadamente. Nos vemos casi todos los dias y nos tomamos una ... cañita charlando de muchas cosas . Por avatares de la vida este amigo vive solo en su pisito y sus cincos hijos no dejan de visitarlo para ver como esta. Pero hay uno que está en Don Benito trabajando, creo se llama Daniel, y es impresionante la gran virtud de este hijo con su padre. Soy testigo presencial de las veces que lo llama por el móvil y le enseña por videoconferencia a su nieto de un añito. No conozco a Daniel, pero debe ser una persona generosa y muy arraigado a su padre por preocuparse con esa fuerza que solo da el corazón. Espero conocerte algun dia y que no cambies nunca. Tu padre está fenomenal de salud y cuando contactas con él se pone hasta chocho. Sin otro motivo recibes un abrazo del amigo de tu padre.

