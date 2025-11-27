Amañan la financiación
José Alcaraz
Badajoz
Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00
María Jesús Montero anunció días pasados, tras el paripé del consejo de Política Fiscal y Financiera que en enero propondría a las comunidades un nuevo ... sistema. Tras esta trampa se esconde la repetición de un pacto entre los independentistas catalanes. Este sistema está plagado de retorcimientos estadísticos para beneficiar a Cataluña. El Gobierno emplea ajustes que benefician a Cataluña, perjudicando a todas las demás. Esto es un amaño que ofrece el nuevo sistema que es insolidario y plagado de trampas para más endeudamiento del país.
