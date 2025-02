Comenta Compartir

Durante muchos años ha habido una casi mitificación de Joaquín Soler Serrano. Que no digo que no la haya por 'A fondo'. Pero por los ... entrevistados. De Pla a Borges, pasando por Delibes, Martín Gaite o Fellini. La última semana, la exaltación ha sido la de Jesús Quintero. Si, como entrevistador, Soler Serrano era muy de su tiempo, Jesús Quintero también lo era del suyo. No es posible ver ahora esas entrevistas sin sentir 'cosica'. Y desde luego dejo aparte al Risitas y otros especímenes, que esas conversaciones sí son de ponérselas una y otra vez. Escuchar al Risitas lo de «Jesús, tú no eres de aquí», cuando no entendía sus chistes. Pero encontrarte con Miguel Bosé diciendo que tenía un póster de Kim Basinger en su habitación y a Quintero preguntándole por masturbaciones... No sé. He visto a Joaquín (no Soler Serrano, el del Betis) en su programa de televisión y como entrevistador y, sobre todo, escuchador, me gusta más que los otros dos.

