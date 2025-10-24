HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sara, un ángel que se nos ha ido

Javier González Lena

Badajoz

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Sara se ha suicidado. Sí. Pobrecilla, lo ha hecho buscando un libre espacio que tal vez no tenía o, no encontraba. Buscaba a buen seguro ... otra vida, toda vez que esta ya le era inaccesible. Una niña, que hoy por radio la definía su tío, hermano de su madre, como una buena persona y amante del fuútbol. Una niña muy joven que le tocó estar cerca de presuntamente tres compañeras que no saben convivir, que no tenían el mínimo respeto por ella, que hasta posiblemente le robaban el oxígeno que todos necesitamos para vivir. Comentaba su tío que la madre había informado al colegio del acoso que sufría. Para todo esto hay un protocolo. ¿Se activó? Las investigaciones lo esclarecerán. Me pregunto un poco ofuscado: ¿para qué sirven los protocolos? Y me respondo, que debiera ser para saber actuar en una situación específica como esta, el bullying que recibía Sara. No se puede mirar hacia otro lado cuando está en juego el futuro y la vida de nuestros hijos. No podemos continuar con tanta complacencia y tanto silencio. Mucha gente opina que nuestra salvaguarda a veces está en manos de irresponsables. Y claro, nos preguntamos si de seguir así el caso de Sara será el último. Rotundamente respondo NO. El bullying campa a sus anchas y actúa sin misericordia. Nos preocupa a muchos ciudadanos el cinismo de algunos políticos. Aquí no hay error, simplemente hay negligencia por la incapacidad de algunos líderes políticos y la dificultad para ponerse de acuerdo con las medidas oportunas. Finalizo, que caiga el peso de la ley en los responsables. Los hay, de eso estoy seguro.

