Sudán pierde una generación

Comenta Compartir

En Sudán, una generación entera de niños se enfrenta a una catástrofe. El Programa de Paz de Sudán recoge testimonios de niños como Allam Adam, ... de 12 años, que dice no poder comunicarse con su familia por no tiene su número de teléfono y ellos no saben donde está él. Abandonó su aldea, Umm Dukhun, en Darfur del Sur, y viajó a Jartum para asistir a una escuela religiosa en la zona de Saliha. Tras el estallido de la guerra a mediados de abril de 2023, se vio obligado a huir para salvar su vida. Este caso es sólo un ejemplo de los millones de niños cuya infancia ha sido robada por la guerra.

Según Asia Abdel Rahman Hussein, secretaria general de Bienestar Infantil en el estado de Gedaref, actualmente hay más de 4.000 niños en los refugios, incluidos los no acompañados, que son atendidos sin discriminación con alimentos, ropa, apoyo psicológico e intentando contactar con sus familias. UNICEF ha confirmado que, a medida que la guerra se acerca a su segundo año, las vidas, la educación y el futuro de una generación de niños sudaneses están en juego, y que la guerra ha provocado una mezcla mortal de desplazamientos, brotes de enfermedades y hambre. Se estima que unos cuatro millones de niños menores de cinco años sufrirán desnutrición aguda, que en casos graves es potencialmente mortal. Más de cuatro millones de niños han sido obligados a abandonar sus hogares desde abril de 2023, entre ellos, aproximadamente un millón ha cruzado a países vecinos como Chad, Egipto y Sudán del Sur. Asegura UNICEF que, «sin una acción coordinada urgente y recursos adicionales, Sudán se arriesga a una catástrofe generacional con graves consecuencias, con un desastre que afectará a los niños durante muchos años». El Observatorio Sudanés de Derechos Humanos ha documentado varios asesinatos de niños a manos del ejército sudanés en la ciudad de Nyala, en Darfur. En Wad Madani, dos niños fueron quemados durante la entrada de las tropas del Ejército que trata de evitar que se difunda un video que muestra horribles violaciones de niños por parte de combatientes de las fuerzas armadas y las milicias del Escudo de Sudán aliadas con ellas. Organizaciones locales documentaron la muerte de decenas de bebés debido a un corte de energía prolongado en el orfanato donde estaban alojados en Jartum. A pesar de la tragedia, el mundo no parece estar suficientemente preocupado por lo que está sucediendo en Sudán, incluido su silencio ante la negativa de los militares a abrir corredores seguros para que la ayuda internacional fluya y llegue a los necesitados en todo Sudán.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión