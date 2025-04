Salud, trabajo y paz

Comenta Compartir

No nos toca la lotería, pero lo importante es tener salud y trabajo. Y en estos momentos tan convulsos del mundo habría que añadir inmediatamente ... paz. Podemos comprobar en demasiados lugares cómo sin paz la violencia acaba con la salud y el trabajo. Y también con la familia, los pueblos, las instituciones, la convivencia y amenaza gravemente la supervivencia de miles de personas. Y no es precisamente la paz la que impera en varias zonas del mundo donde los hombres y mujeres, como ha ocurrido por desgracia a lo largo de la historia, se afanan en matarse unos a otros e inventan todo tipo de artefacto útil para hacerlo. La falta de paz lo destroza todo. Sea en Ucrania, Oriente Medio, el Sahel y en otros lugares del mundo, como en una universidad de Praga. Sí, sí, en Europa, en Praga. Estos tiroteos tan execrables no ocurren solo en Estados Unidos. Por desgracia. Violencia, muerte y destrucción a finales de un año 2023 donde estamos sufriendo una seria amenaza de confrontación a gran escala.

De momento, el comercio internacional vive horas complicadas porque los terroristas hutíes de Yemen, esas milicias apoyadas y financiadas por Irán durante muchos años y que ahora puede que respondan a los intereses de su propia agenda, disponen de los misiles y drones suficientes para atacar grandes buques mercantes en el mar Rojo, camino del canal de Suez. Han provocado que varias compañías cesen su actividad por esas aguas, los seguros de los barcos se dupliquen y ya hay productos y piezas de todo tipo que podrían empezar a escasear en Europa. Estados Unidos ha creado una coalición internacional para garantizar la seguridad de la navegación por el mar Rojo, lo que significa que además de proteger los barcos, puede que tengan que atacar a los hutíes para eliminar su amenaza. ¿Qué implica esta situación? Se ataca solo a los hutíes o a quien les apoyan como Irán o puede estar ahora haciéndolo como la Rusia de Putin. Decisión que puede suponer una escalada que afecte a todo Oriente Medio. O se opta por intentar localizar el foco y ya está. Por cierto, el cambio de posición de España en este tema crea enorme y negativa confusión entre nuestros socios y aliados. En medio de esta peligrosa incertidumbre Israel continúa con su ofensiva en Gaza contra Hamás y se empieza a hablar de un futuro con la Autoridad Nacional Palestina como institución gobernante de todos los palestinos, incluida Gaza. Algo que la comunidad internacional como donante activo tendría que haber exigido hace muchos años. La paz es la mejor lotería.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Hamás

Israel