¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Una mujer sudanesa camina por el campamento para personas desplazadas por la guerra de Sudán. EFE

Migración sudanesa hacia el Mediterráneo

La guerra de Sudán y el nuevo corredor migratorio hacia el Mediterráneo indican que las oleadas migratorias hacia Europa no se deben tanto a choques repentinos como a conflictos prolongados

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:01

La guerra de Sudán y el nuevo corredor migratorio hacia el Mediterráneo indican que las oleadas migratorias hacia Europa no se deben tanto a choques ... repentinos como a conflictos prolongados. La guerra en Sudán se extendió de Jartum a Darfur, Kordofán y Al-Yazira, dejó la mayor crisis de desplazamientos del mundo, y hoy impulsa nuevas rutas de movimiento humano hacia el norte de África y, desde allí, a la orilla sur del Mediterráneo. Según ACNUR, el total de personas obligadas a abandonar sus hogares dentro y fuera de Sudán superó los 11,7 millones hasta octubre de 2025, mientras que quienes cruzaron hacia los países vecinos sobrepasaron los 4,2 millones. Estas cifras describen una situación humanitaria y son un indicador temprano de una ruta migratoria que volverá a presionar a Europa si no se aborda su raíz política y de seguridad.

