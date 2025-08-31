HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 30 de agosto, en Extremadura?
Efe

Hora de tomar decisiones

Es una gran tragedia que nos acostumbremos a lo que pasa en una guerra

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:01

Por desgracia, hacen falta barbaridades como la sufrida en Kiev por otro gran ataque ruso con drones y misiles que ha causado al menos 21 ... muertos, para despertar a algunos de ese letargo que se produce siempre cuando una guerra se alarga en el tiempo y se reduce el interés en los medios de comunicación y en las sociedades en general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  5. 5

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  7. 7

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  8. 8

    La CHG detecta de nuevo cianobacterias en el río Guadiana en Badajoz
  9. 9

    «Jamás echo la siesta, muchos de mis libros los he escrito en esos ratos»
  10. 10

    Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andréi Parubi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hora de tomar decisiones

Hora de tomar decisiones