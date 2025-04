Negociar, todos a la cola para negociar una rebaja. Donald Trump nos tiene donde quería. Y lo más grande, que diría Herrera, es cómo se ... regocija. Ahora podemos pedir lo que queramos a quien sea a cambio de una rebaja, ha dicho Trump en el avión Air Force One camino de su mansión Mar a lago, en Florida, no perdona el fin de semana.

De momento continúa con su estrategia de la estupefacción: decisiones exageradas, provocadoras, insultantes para poner en shock a sus interlocutores y lograr sus objetivos predeterminados. Aunque sean negativas al principio para los propios Estados Unidos.

Ahora todos van a ofrecer algo a Trump para rebajar sus aranceles y el presidente norteamericano lo aprovechará para beneficiarse según había previsto. La medida ha incluido a 185 países de todo el mundo, incluso islotes perdidos en el Pacífico, pero el gran afectado, el gran objetivo es China con aranceles del 54%. Ha respondido con la misma moneda. En juego está la hegemonía mundial y el gran adversario y enemigo para Trump es China y los países puente como Vietnam que utiliza Pekín para exportar a Estados Unidos.

Nadie se salva de al menos el 10%, pero lo que pretende Donald Trump es obligar a todos a negociar, no distingue, ha impuesto aranceles a todos para obligarles a pasar por caja. Y no se recata en decirlo: esto no es como empieza sino como termina y estoy seguro de que Estados Unidos va a ganar mucho, se afana Trump. De momento, las pérdidas bursátiles en Estados Unidos son multimillonarias y el fantasma de la recesión sobrevuela Estados Unidos.

Veremos si la Administración Trump es capaz de gestionar el tsunami económico comercial que ha puesto en marcha en todo el mundo. Ha impuesto aranceles a Ucrania, en guerra, mientras que Rusia se salva de la quema por las sanciones. El gran objetivo es China mientras los europeos protestan, cada país piensa en lo suyo como Francia que reclama cerrar las inversiones en Estados Unidos o Italia que pide calma y negociar como la presidenta de la Comisión Europea. En España, Trump ha obrado el milagro: el gobierno de Sánchez llama al PP para consensuar las decisiones a tomar, eso sí después de atribuirse ser el adalid contra Trump y se va a China dentro de unos días.

Negociar, negociar y negociar, y algo trascendente anunciado por Marco Rubio: Estados Unidos seguirá en la OTAN pero con unos aliados europeos que incrementen el gasto en defensa un 5% para su propia seguridad y defensa, porque Estados Unidos tiene que dedicar muchos recursos a su guerra con China.