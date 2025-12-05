HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

DIARIO DE FRONTERAS

Manual práctico del fútbol que no importa

Javier Cruces

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Cuando tenía diez años, para ser popular había que jugar al fútbol. En mi casa debieron entenderlo al revés porque pagaron una mensualidad en la ... escuela de música de Azuaga. Mientras los chavales aprendían a gritarse en el Estadio Municipal, yo me encerraba en una clase con un atril y una tuba que hacía desaparecer al niño que había detrás. No encontraba el sentido de soplar aquel mamotreto: nadie se hacía famoso con una tuba. Por entonces emitían 'Lluvia de estrellas', con Bertín Osborne, y todo el mundo sabía que la fama venía en guitarra; con seis cuerdas llegaban los lujos, los aplausos y —según decían— las mujeres. No sé si con diez años me interesaban ya, pero estaba peligrosamente cerca. Un día volvía a casa arrastrando el armatoste, y confirmé que, además de la supervivencia genética, reírse de tu hijo debía de ser una razón perfectamente aceptable para tener uno.

