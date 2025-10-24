HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DIARIO DE FRONTERAS

El día en que me pedían permiso

Javier Cruces

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Ocurrió que el otro día, repasando algunas notas para este artículo, encontré dos que escribí en cierto momento que no recuerdo. La primera, una obviedad: « ... aunque sea llamativo y se antoje contradictorio, hay una cierta falta de empatía inherente en el emisor de cualquier consejo». La segunda: «La biología engendra padres; solo la muerte los convierte en hombres».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso de la Aemet: una borrasca atlántica pone en alerta a Extremadura este sábado
  2. 2 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  5. 5

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  6. 6 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  7. 7 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9

    El drama de un adolescente en Valencia: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  10. 10 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El día en que me pedían permiso

El día en que me pedían permiso