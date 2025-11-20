HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Mantequilla con azúcar

J.A. Barquilla Mateos

Huerta de ánimas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

No sé por qué la tarde me sabe hoy a pan con mantequilla y azúcar. Era la merienda de un día cualquiera de entonces. Otras ... veces era pan y chocolate. Otras era Tulicrem. Hoy la tarde me sabe, no sé por qué merienda de mantequilla azucarada. El sol de la tarde tiene también color de mantequilla. Es que estas tardes de otoño tienen sabor antiguo; sobre todo si uno mira afuera, desprendido de un presente tan lleno de una actualidad podrida. Y es que a veces dan ganas de cerrar las llaves de la actualidad. Porque está, como decía mi madre, todo manga por hombro. Uno no cree ya en nada digno. Está todo podrido. Un gusano estropea una manzana. Ya no vemos una manzana estupenda sino al gusano que la daña. Creo que nos entendemos. Por eso me gusta apagar cada vez más a menudo, la actualidad. Uno no tiene donde agarrarse para creer en algo sólido. Todo es mentira, como el título del programa. O casi todo. Uno se pregunta si al votar en las próximas elecciones a su partido de siempre vota en lo que cree o vota a lo tonto. Y si cambia a otra formación, tampoco es mejor. Así que no ha de extrañarnos mucho que una parte considerable de la juventud actual crea más que nada en partidos extremos y hasta añore, sin haberlo conocido, el régimen anterior. Cosas de los adelantos de hoy día. En fin, todo eso que sin querer se me ocurre está tarde que a mí me sabe a mantequilla azucarada.

