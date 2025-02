A los columnistas de provincias, la gente nos para por la calle y nos pide que escribamos de temas inverosímiles. Supongo que cuando eres articulista ... nacional te presionan desde las altas esferas para que defiendas medidas del Gobierno o propuestas de la oposición, siempre cuestiones serias y trascendentes. En provincias es distinto. Si tuviera que hacer una lista de peticiones de los lectores, el 'top 3' estaría encabezado por los perros, sus cacas y andanzas sin correa, seguirían las terrazas de bares que okupan las aceras y, desde hace un par de semanas, me animan a que escriba sobre Donald Trump, algo que ya sucedió tras su victoria en 2016.

Pero no crean que me piden artículos reflexivos y críticos. Nada de eso. Quieren que ironice informando de que Trump es de Torreorgaz. Les explico. En mi ciudad, cuando alguien tiene el pelo color zanahoria, inmediatamente se le pregunta si es de Torreorgaz y si en los equipos visitantes de fútbol o baloncesto juega algún pelirrojo, se le grita, no con propósito racista, sino irónico «¡Vete a Torreorgaz!», provocando la extrañeza y hasta la desesperación del jugador contrario.

¿A qué viene tanta sinrazón? Pues a que en Torreorgaz, pueblo cercano a Cáceres, estuvo destinado hace tiempo un cura pelirrojo que, según la leyenda, tuvo varios hijos, caracterizados todos ellos por los tonos rojizos de su piel y cabello. Hay incluso una cuenta en X, Pontifex Torreorgaz, donde se recogen las referencias fundamentales del pueblo: el petirrojo en pájaros, la Fanta naranja en bebida, Gaspar en rey mago, los Risketos en aperitivos y Donald Trump en personajes, que aparece en una divertida entrevista confirmando su origen: Torreorgaz.