Sánchez y el 'Ulysses'

El mismo día que Pedro Rocha, el señor al que le compro las corbatas de las bodas, era inhabilitado para seguir al frente de la ... FEF, Pedro Sánchez nombraba jefe de su gabinete a Diego Rubio, hijo de mi fisioterapeuta y alumno del mismo colegio, Josefinas, donde estudié hasta que hice la primera comunión. En provincias, sobre todo si son provincias periféricas, poco pobladas y sin aeropuerto ni AVE, que nombren a un vecino para un cargo importante reconforta mucho. No sentimos envidia, sino orgullo y si apartan a Pedro Rocha por alguna irregularidad, lo defendemos porque era uno de los nuestros, nuestro irregular.

El concepto 'Dos Españas' engloba una panoplia de motivos para construir trincheras: las vacunas, el cambio climático, los toros, la caza, el feminismo, comer carne, montar a caballo y hasta el jamón, del que pretende apropiarse la ultraderecha rifando uno muy ibérico en su festejo de la Hispanidad. Pero todo esto sucede en una España: Madrid. En la otra: provincias, nos da pereza excavar trincheras: los caballos, la carne, los toros, la caza y el jamón nos gustan o no, sin complicaciones, y si nombran jefe de gabinete a uno del pueblo, presumimos de vecino, sin más.

El cacereño Diego Rubio, siendo Erasmus en La Sorbona, declaró que su rincón favorito en París no era la Torre Eiffel ni los Campos Elíseos, sino la librería Shakespeare & Co, que se atrevió a publicar 'Ulysses' de James Joyce, la única novela moderna que salvaría Borges. El atrevimiento de Diego Rubio va a ser salvar a su jefe, un político tan moderno que su ideología es gobernar. Sus paisanos lo animamos, aunque no entendamos ni a Sánchez ni el 'Ulysses'. En provincias somos así.