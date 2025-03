Mi hijo es un tipo duro, un rockero metalero con dos grupos de música tan terribles que solo los llaman para tocar en salas alternativas ... de Vitoria, galpones perdidos de la Siberia extremeña y naves poligoneras de ciudades industriales. Las letras de sus canciones son escalofriantes y sus vídeo clips están llenos de voces roncas, bares de carretera derruidos y paisajes inhóspitos. Sin embargo, mi hijo llama a los perros, perretes. ¿Pero cómo se puede ser tan áspero y tan cursi a la vez?

En España, hay seis millones y medio de niños y nueve millones de perretes. Si sumamos los seis millones de gatetes, los cinco de pajaretes, el millón y medio de conejetes y ratoncetes y los ocho millones de pecetes, la cifra se desborda. Vivimos en el país de las mascotas: casi cinco por niño. Mi caso es más duro porque soy un habitante del Oeste español, cuyas regiones ocupan los últimos lugares en la tasa nacional de natalidad. En Europa, solo en las desconocidas regiones perdidas de Phocis (Grecia), Alto Támega (Portugal), Campidano y Carbonia (Cerdeña) nacen más niños que en la tierra que habito. Pero en perretes, damos la talla.

Los sabios argumentan que las mascotas brindan compañía y afecto sin la responsabilidad asociada a la crianza infantil. Se gana tranquilidad, aunque se pierda ingenuidad, curiosidad y espontaneidad. Otro problema es que, de los siete millones de niños, cinco son hijos únicos. Los padres no arriesgan en su único proyecto de reproducción y los sobreprotegen. Lo último es que no vayan al Instituto hasta 3º de ESO, no se vayan a pervertir. Ya puestos, que se queden en la guardería hasta la Selectividad y mientras tanto, nos consolamos con el perrete.