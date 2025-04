Comenta Compartir

A los 23 años, saqué unas oposiciones y me anunciaron que ya era de MUFACE y tenía sanidad privada. No sabía muy bien qué era ... eso de MUFACE, a pesar de que mi padre, probo funcionario con muchos trienios, me lo explicó varias veces. A los 23 años, MUFACE te importa una higa, pasas de los médicos y crees ser inmortal, así que nunca me planteé si prefería estar en la sanidad pública o en la de los funcionarios privilegiados porque, pensaba, no necesitaba ninguna de las dos. Pero hace seis meses, tras mi tercer Covid, me desmayé en un entrenamiento gimnástico, llamaron al 112 y el conductor de la ambulancia me comunicó que no me podía llevar al hospital privado y si me llevaba al público, me volvería loco con el papeleo. Le vi las orejas al lobo y este uno de enero me pasaré a la sanidad pública.

Hace años, un consejero de Sanidad socialista me confesó que el gobierno de Felipe González se planteó eliminar la gracia de las mutuas de funcionarios, pero no se atrevieron porque estaba reciente el 23F y no querían que los militares se mosqueasen. Yo creo que ahora tampoco se atreven y que las aseguradoras presionan con mucha cara dura: cuando éramos millones de funcionarios jóvenes, salíamos rentables y callaban, pero si hay que atender a millones de jubilados mayores, no salen las cuentas y se plantan. Estas mutuas sanitarias de funcionarios y militares son una vergonzosa prebenda de la que nos aprovechamos mientras estamos sanos y salimos baratos, pero cuando llegan los achaques y salimos caros, muchos nos pasamos a la sanidad pública, que tiene mejores medios y excelentes profesionales. Y las aseguradoras van y se quejan. ¡Qué descaro el de las aseguradoras y el mío!

