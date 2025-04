Pasado mañana, Día de la Hispanidad. Como cae en sábado, lo peor que le puede pasar a una fiesta, vamos a tener una conmemoración sin ... gracia por mucho que AMLO y Sheinbaum, Milei y Maduro la hayan convertido en un día para reflexionar sobre nuestro pasado y presente. ¿Qué hicimos en América para que surgieran personajes así? Porque los cuatro son descendientes nuestros por mucho que se empeñen en distanciarse y acusarnos. La locura de Milei y el cinismo de Maduro no tienen remedio, pero el oportunismo político del expresidente de México, López Obrador, y de su sucesora, Claudia Sheinbaum, podría curarse con la lógica y la historia.

La presidenta es judía sefardí y Obrador es nieto de españoles, así que antes de exigir perdón a España, tendrían que hacer el ejercicio introspectivo, y con pocos réditos políticos, de pedirse perdón a sí mismos. ¿Aunque cómo se van a pedir perdón un hispanomexicano y una hispanasefardí en 2024 por lo sucedido en el siglo XVI? En 1511, sí que lo hizo, en tiempo y forma, el dominico Antonio de Montesinos. ¿Pero ahora?

Además, no es verdad que España arruinara un país donde la capital, Ciudad de México, tenía en el siglo XVIII más impulso económico que Madrid; donde se fomentaron los matrimonios mixtos y se crearon universidades y hospitales; donde se integró e investigó la cultura local; donde no hubo genocidio planificado, aunque solo fuera por el interés de tener mano de obra indígena… Un tópico hispánico es que mandamos a América a los peores. Escuchando a sus retataranietos con poder, parecería cierto, pero no, Pizarro no era un porquerizo desalmado, sino un noble culto. La necedad no es algo hispánico, sino pura condición humana.