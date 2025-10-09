HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 8 de octubre, en Extremadura?

Deutschland Pis

A la última ·

El Gobierno alemán y mi hermana han iniciado una cruzada urológica

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:18

El Gobierno alemán y mi hermana han iniciado una cruzada urológica. Animan a los varones a mear sentados. A los hombres, eso de que nos ... planifiquen el trance mingitorio nos molesta. Es una actividad demasiado íntima como para que los alemanes y nuestra hermana nos digan cómo hacerlo. «¿Esto qué es, otra superstición estúpida como la de pedir un deseo y escupir tres veces?», me defiendo atacando. Pero ella no se amilana, que para eso está de cruzada: «De superstición, nada. Es una recomendación higiénica y medicinal».

