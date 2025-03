Zarautz en agosto. Buscamos una terraza. Misión imposible. El mono cafetero aprieta. Nos tendremos que conformar con algún interior. Entramos en el Rincón Kafetegia de ... la calle Justo Kalea. Ansia de expreso y de periódico en papel. ¿Pero habrá periódicos en este bar? Tras la pandemia, muchos bares, sobre todo en el sur de España, han desterrado el papel. ¡Qué maravilla! En Rincón Kafetegia tienen tres ejemplares de El Diario Vasco para ocho mesas. Ofrecer periódico de papel en un bar me parece un síntoma de superior civilización. ¡Aquí tienen tres!

Hojeo y leo. Las noticias siguen la estructura canónica de las cinco w. Ya saben: what (¿qué?), who (¿quién?), where (¿dónde?), when (¿cuándo?) y why (¿por qué?). Al llegar al segundo párrafo, ya me han contado de qué va la información, después, la desarrollan. La diferencia entre un seudomedio y un periódico de verdad, sea digital, sea en papel, es que en el portal frívolo y poco profesional no aparecen las cinco w hasta el cuarto párrafo. El objetivo es atraparte dos minutos con preámbulos para puntuar en las mediciones.

Pedro Sánchez, cuando lanzó esta primavera su cruzada contra los bulos, generalizó al atacar las páginas webs y los digitales, sin precisar, como si el enemigo fuera Internet y no el periodismo de mentiras y falsedades. Recordaba a las denuncias contra la radio naciente o contra la implantación de las televisiones privadas. El medio (papel, Internet, ondas, pantallas) no es el problema, lo preocupante es el bulo y los anzuelos sin las cinco w en el primer párrafo. Pero mientras el Rincón Kafetegia de Zarautz siga teniendo tres 'diarios' a disposición de sus clientes, podremos estar tranquilos.