Papá, me aburro», avisa la niña. ¡Alerta roja! Estado de 'shock'. Zafarrancho familiar. «Ponle Disney… Déjale tu 'tablet'… Préstale mi móvil… Bajo a por chuches… ... Hay que comprarle una consola, un gato, un perro, un hámster, un agaporni…». A pesar de las medidas de choque, la niña se sigue aburriendo. ¡Al psicólogo! La gran tragedia doméstica de hoy se llama aburrimiento. Una niña aburrida será una niña desgraciada. Pero echo una ojeada a mi alrededor e intercambio miradas con personas que se criaron sin Disney, sin móvil, sin agaporni. A simple vista, no parecen desdichadas. ¿En qué quedamos, el aburrimiento es malo o es bueno?

Nosotros también nos quejábamos: «Mamá, me aburro». Algo sí ha cambiado: ahora papá y mamá reaccionan a una. Antes solo reaccionaba mamá: «Te aburres, ¿eh? Ven, que te vas a divertir. Extiende los brazos». Obedecías y te los rodeaba con una madeja de lana, ella la deshacía para formar un ovillo y el aburrido movía las manos para facilitar el proceso. Como yo tenía una sola mano, mi madre me divertía con un cubo de lentejas: «Anda, quítales las piedras y las impurezas. Ya verás qué divertido», animaba con recochineo. Y no nos volvíamos a aburrir.

Tras la tortura de madejas y lentejas, procurabas buscarte la vida para evitar el hastío y así descubrías el campo, las fuentes, las piedras, los juegos populares, los partidos de fútbol en solares… La democracia y la infancia han de ser aburridas y así se tiene tiempo para imaginar, crear y crecer. Los niños y los políticos de hoy están siempre en tensión: se excitan, gritan e insultan con los vídeo juegos o con el populismo. El demócrata intenso promete. El demócrata aburrido busca financiación.