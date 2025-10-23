HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Xenófobos

J. M. Rodríguez Figueredo

Montijo

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Qué vergüenza de personas como las que escriben esas expresiones xenófobas. Qué vergüenza de aquellos que con sus discursos y bulos propagan esas ideas. Todos ... sabemos qué ideología tienen, alentados y blanqueados por otros bastante afines. Ojalá tuvieran que hacer ellos los trabajos que, como nuevos ricos, nadie quiere hoy día. Ojalá tuvieran que pasar las calamidades que han pasado muchos de los migrantes para llegar hasta aquí. Y luego se dan golpes en el pecho, de misa diaria, los más católicos y patriotas que se dicen... Qué pena que existan personas así y que haya quienes les voten, no ya los de su misma cuerda, sino, incomprensiblemente, los jóvenes y los hijos y nietos de represaliados, de jornaleros explotados toda la vida por patronos y señoritos, de padres emigrantes en su día, de gente humilde que apenas llega a fin de mes. Cosas veredes, amigo Sancho... que nunca pensé que tendría que ver y padecer.

