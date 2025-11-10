HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

La gatera cerrada

J. A. Barquilla Mateos

Huerta De ánimas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El gato entraba y salía por la gatera de la puerta, aunque a veces saltaba por el postigo abierto. La mayoría de las casas del ... pueblo tenían postigo y gatera, incluso cuando no había gatos. Era la costumbre. Los postigos en las casas de los pueblos ya son muy raros, y las gateras, inexistentes. Pero hay gatos. Siempre están, silenciosos y sabios en algún lugar. Y a veces dejan de estar sin que se note. Si hay fuego, el gato sabe desaparecer. Si se riñe en su entorno, desaparece también. No es zalamero el gato, aunque a veces lo parezca. No se parece al perro, que puede ser fiel, incluso en circunstancias adversas. Si la lluvia anega el lugar que habita, naturalmente el gato huye, aunque haya personas allí que no puedan huir. Si fuera un perro, a lo mejor se quedaba con su amo o por lo menos gemiría desolado. El gato, ni eso; se calla y se va. Nadie se preguntará, claro, por los gatos de Valencia cuando la terrible dana. Pero seguro que había muchos. Los gatos no contribuyen a salvar vidas. Los perros, sí. Hay razas de perros que lo hacen, como sabemos. Los gatos son más sabios que los perros. Y más ingratos, también. Claro que los gatos difícilmente pueden salvar nada. Menos, una vida. Pero dan mucha compañía y son seres confortables y ronrronean al calor de la lumbre en invierno, y sestean a la sombra de un naranjo en verano. Pero a quién se le va a ocurrir escribir sobre los gatos, cuando hay tanta cosa importante sobre las que escribir. Ya. Pero de eso ya escriben otros, y otras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  3. 3

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  5. 5

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  6. 6 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  7. 7

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  8. 8 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  9. 9 Condenan a un hombre a ocho meses de prisión por disparar a una perra en Calzadilla
  10. 10

    Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La gatera cerrada