Inventores

Alba Carballal Domingo, 7 de noviembre 2021, 01:27 Comenta Compartir

De niña quería ser inventora. Me fascinaba que, en virtud del talento de una persona en particular, se pudiese materializar en el mundo un regalo para la humanidad; algo no sólo nuevo, sino impensable hasta entonces, que volviese las vidas de todos un poco mejores. Con el tiempo aprendí que pocos inventos son individuales; que, aunque algunos lo sean, siempre descansan sobre el conocimiento acumulado por las sociedades precedentes; y que las ideas sin industria son incapaces de exprimir su potencial transformador. Sin embargo, hoy existe una creciente tendencia a la capitalización de ciertos inventos o conquistas, alcanzados por la deriva evolutiva o cultural de la especie humana, por parte de un individuo o de una institución.

Hace pocos días falleció Ado Campeol, quien en la década de 1970 comenzó a servir en Treviso un postre de bizcocho, mascarpone, yema, azúcar, café y cacao. Aunque ni siquiera fue él el primero que elaboró la versión de su restaurante, sino que surgió de un 'error' de su mujer —el error lo cometió ella, pero el invento le pertenece a él—, y por mucho que la tradición italiana ya estuviera plagada de dulces con los mismos ingredientes —existen recetas datadas en el siglo XVI—, Campeol reclamó para sí la invención del tiramisú.

Me recuerda al caso de Hildegarda de Bingen, la monja del siglo XII a quien últimamente se le atribuye la invención de la cerveza, ese líquido que el 'homo sapiens' lleva consumiendo, según los antropólogos, desde el neolítico. Todas las religiones creen haber inventado la bondad, la libertad parece pertenecer a ciertos partidos políticos y de la justicia mejor ni hablamos. Que viva el loco, quien quiera que fuese, que inventó el amor.