El 'estupor' y la fundación Disenso

Comenta Compartir

El artículo 71 de la Constitución española de 31 de octubre de 1978, la cual 47 años después de su promulgación, hasta donde yo sé, ... no es contenido de la enseñanza pública. De tal forma que ya hemos empezado a 'disfrutar' las consecuencias; pues dicho artículo específica que las causas contra diputados y senadores serán competencia de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Así que, llegados a este punto, se entiende que sus señorías son perfectamente conocedores de nuestra Norma Suprema, lo cual, cuando el Magistrado que instruye el repugnante caso Abalos dice que le causa 'estupor' que este diputado, que ya no está en el PSOE, siga en su escaño, pues cuando menos, causa sorpresa. Y no solo porque los partidos no son dueños de los escaños de los diputados o senadores que salen elegidos, sino porque partiendo de ese 'estupor' que menciona el magistrado, y al que también se apunta nada menos que Feijóo con el currículum de infinita corrupción que acumula el PP, la de diputados y senadores que tendrían que haber expulsado de sus escaños en el pasado, y ahora. Ya que la ciudadanía estamos soportando la oposición más indecente y macarra de toda la democracia. Hace bien el magistrado en escandalizarse porque los escaños que nos representan a la ciudadanía lo ocupen corruptos, pero como saben ellos mejor que nadie, la ley es la ley, y está para cumplirla. Como finalmente ocurrirá una vez finalizada esta instrucción. Lo cual, a mí me da tranquilidad. Por el contrario, no me da ninguna que la fundación Disenso de Vox, ande por ahí a su bola sin ningún tipo de control, sacando préstamos millonarios para sus campañas electorales y otros del banco de la Hungría de Víctor Orban, MBH BANK Hyrt, a elevadísimos intereses que, sin la menor duda, nos tocará pagar a la ciudadanía. Eso sí que es verdadero estupor, que estás organizaciones enemigas de la democracia y generadoras de odio, estén campando a sus anchas, sin que el Estado de Derecho les ponga límites.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director