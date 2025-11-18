Comenta Compartir

La conocí. Tendría unos siete u ocho años. La vi varias veces. Se veía que era una niña tímida. Aún recuerdo sus ojos oscuros con ... la timidez en la mirada. Anita, la niña que arrancó de los brazos de su madre para siempre la riada de Badajoz. Ya han pasado más de 25 años. Por tanto, Ana Carretero Duarte, si hubiera sobrevivido a aquella fatídica noche, tendría más de 30 años. Ella fue una de las víctimas de aquella noche, donde dos ríos dejados al más absoluto abandonado se llevaron su vida junto con las de otras muchas más personas. Desde estas líneas, un abrazo para su madre. No hay duda de que la dana de Valencia, en alguna medida, nos ha devuelto a muchos pacenses aquel recuerdo. A la vez, nos hace copartícipes de la indignación y la impotencia de las víctimas de Valencia ante los miserables e incompetentes, que pudiendo evitar el mayor mal, no lo hicieron, ni actuaron en el momento indicado. Sus miserables excusas para eludir la responsabilidad que tuvieron y no asumieron no convencen a ninguna persona decente, lo disfracen de lo que lo disfracen. Quizás, no estaría mal, a la vista de semejante tragedia, someter a una prueba de aptitud a los candidatos a asumir competencias autonómicas, aunque solo sea por una cuestión de supervivencia de la ciudadanía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director