¿Qué ha pasado este lunes, 17 de noviembre, en Extremadura?

Más de 25 años

Inmaculada Chacón

Badajoz

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

La conocí. Tendría unos siete u ocho años. La vi varias veces. Se veía que era una niña tímida. Aún recuerdo sus ojos oscuros con ... la timidez en la mirada. Anita, la niña que arrancó de los brazos de su madre para siempre la riada de Badajoz. Ya han pasado más de 25 años. Por tanto, Ana Carretero Duarte, si hubiera sobrevivido a aquella fatídica noche, tendría más de 30 años. Ella fue una de las víctimas de aquella noche, donde dos ríos dejados al más absoluto abandonado se llevaron su vida junto con las de otras muchas más personas. Desde estas líneas, un abrazo para su madre. No hay duda de que la dana de Valencia, en alguna medida, nos ha devuelto a muchos pacenses aquel recuerdo. A la vez, nos hace copartícipes de la indignación y la impotencia de las víctimas de Valencia ante los miserables e incompetentes, que pudiendo evitar el mayor mal, no lo hicieron, ni actuaron en el momento indicado. Sus miserables excusas para eludir la responsabilidad que tuvieron y no asumieron no convencen a ninguna persona decente, lo disfracen de lo que lo disfracen. Quizás, no estaría mal, a la vista de semejante tragedia, someter a una prueba de aptitud a los candidatos a asumir competencias autonómicas, aunque solo sea por una cuestión de supervivencia de la ciudadanía.

