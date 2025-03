'Hotel' SES de cinco estrellas

Comenta Compartir

Quiero dar las gracias a los profesionales de la UCI y la planta de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz. En enero tuve que acudir ... a Urgencias por una situación personal crítica, presenté un cuadro agudo de angina de reposo inestable, con lesión en miocardio. Vamos, un infarto. Me acababan de hacer un cateterismo y las tres principales coronarias estaban obstruidas. Ingresé en planta de Cardiología, con medicación y reposo absoluto en cama. Solo me quedaba una opción: intervención quirúrgica y by-pass. Me operaron el 30 de enero y el 5 de febrero ya estaba en casa. ¡Increíble! Pasé 4 días malos en la UCI, y luego a planta y quiero poner el énfasis en todo el personal que trabaja en estas unidades de cardiología-UCI por su gran profesionalidad, competencia, trabajo en equipo, simpatía, amabilidad y humanidad. Me refiero a médicos, enfermeros, auxiliares de distintas clases, técnicos, celadores, cocineros. No voy a dar nombres, porque alguno se me olvidaría. Son unidades con mucho estrés, pero lo supera su profesionalidad. Por poner un pero, las habitaciones de la planta son un poco pequeñas, pero por contra abunda el calor humano. Allí conocí a un compañero de fatigas, excelente persona y que no olvidaré. Esto funciona y merece la pena. Cuidemoslas porque funcionan y casi no nos la merecemos.

