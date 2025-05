Un Rey que habla con las plantas

Comenta Compartir

El rey Carlos III se ha interesado por multitud de temas durante su larga espera antes de reinar. Se ha arriesgado a veces a entrar ... en duras polémicas, como lo ha hecho al criticar la arquitectura contemporánea y proponer alternativas inspiradas en una estética tradicional. Sobresale en esta lista de intereses su preocupación genuina y constante por el medio ambiente, expresada en múltiples iniciativas. Desde joven, ha sido un príncipe muy comprometido con la conservación de la naturaleza, la agricultura orgánica, la jardinería y, en los últimos años, la lucha global contra la deforestación y la emergencia climática. Ha dado ejemplo aplicando sus ideas en sus fincas de Cornualles, instalando paneles solares en sus casas y eligiendo moverse en coches eléctricos. Se ha atrevido a criticar los alimentos genéticamente modificados y ha trabajado con las empresas para que se conviertan en organizaciones sostenibles y comprometidas con el medio ambiente. Ha editado vídeos en las plataformas más populares para concienciar al gran público del problema existencial ante el que nos encontramos por el calentamiento global. Ha llegado incluso a defender la importancia de hablarle a las plantas, algo que él practica. En Reino Unido, la pasión ecologista de su nuevo Rey es por lo general bien recibida. Por fortuna, la bandera del medio ambiente no es de izquierdas ni de derechas. Los conservadores entienden que su primer deber de conservación es hacia la naturaleza. Los británicos tienen una larga tradición de veneración de sus bosques, paisajes, costas y jardines. La predilección de Carlos III por estos temas en los que ha sido pionero puede ayudarle ahora a definir los pilares de un reinado que será sin duda más corto que el de su madre. En unos pocos años los humanos sabremos si nuestro planeta se convierte en mucho más inhóspito, y además de modo irremediable, o si hemos conseguido frenar este desastre. La sostenibilidad no es una moda del marketing actual, sino algo más profundo, un debate necesario, urgente y de ámbito global sobre qué mundo vamos a dejar a las siguientes generaciones. Una de las tensiones más agudas en Reino Unido, al igual que en España, es la que existe entre jóvenes y mayores, a veces con valores e intereses contrapuestos. El 'brexit' no habría tenido lugar si hubieran votado mayor número de jóvenes, por ejemplo. Son ellos también los más afectado por los efectos devastadores de las emisiones de carbono. El nuevo Rey acierta en su apoyo a la causa medioambientalista, como una manera más de ser útil a su sociedad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión