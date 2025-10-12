HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
ADRIÀ VOLTÀ

La ambición del nobel y un electorado dividido

En un país tan polarizado y cuyas elecciones se deciden por márgenes cada vez más estrechos, una de las claves del acuerdo de paz Israel-Hamás es que la guerra supone un riesgo político para Trump

Guillermo Íñiguez

Doctor en derecho por la universidad de Oxford

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Como todo hito político, el acuerdo de paz entre Hamás e Israel, anunciado este jueves, tiene muchos padres. Entre estos se encuentra Donald Trump, cuya ... presión a Benjamín Netanyahu y a la milicia palestina ha sido decisiva para alcanzar el pacto. El giro político de Trump, que llegó a plantear que Gaza se convirtiera en «la Riviera de Oriente Medio», tiene mucho que ver con su malogrado afan por obtener el Nobel de la Paz – un premio que la comité noruego ha otorgado a la venezolana María Corina Machado. Sin embargo, la búsqueda del Nobel no es el único motivo que explica su repentino empeño por acabar con la guerra de Gaza. El acuerdo también se produce en un contexto de profundo cambio en la opinión pública estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  4. 4

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  5. 5 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  6. 6 José Antonio Luceño: «Mi padre vivía como pensaba»
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  8. 8

    Los días de baja por salud mental aumentan un 76% en Extremadura en cinco años
  9. 9

    Alguien llevó dos cuchillos a una pelea
  10. 10 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La ambición del nobel y un electorado dividido

La ambición del nobel y un electorado dividido