Grande-Marlaska, blindado

Comenta Compartir

Lejos de favorecer su relevo como exige la oposición, la ofensiva contra el ministro del Interior por la muerte de dos guardias civiles cuya modesta ... zodiac fue arrollada por una potente narcolancha en Barbate ha provocado un cierre de filas del Gobierno en defensa de su labor pese a la clamorosa falta de recursos para combatir el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar puesta de manifiesto, que merecería una sincera autocrítica y un firme propósito de enmienda. Fernando Grande-Marlaska no es responsable del doble crimen. Sin embargo, no puede mirar hacia otro lado ante la palmaria necesidad de mejorar sustancialmente los medios para combatir a las mafias en la zona; insuficientes desde hace décadas, pero cuya desproporción con los de los narcos ha crecido de forma alarmante. Ni eludir explicaciones sobre los motivos por los que desmanteló en 2022 la exitosa unidad de élite que propinó sonados golpes al narco. La circunstancia de que el exjefe de ese equipo vaya a ser juzgado por cohecho y revelación de secretos quizás no sea ajeno a tal decisión. El ministro ha mostrado una gran capacidad para sobrevivir en el ojo del huracán. Le queda por probar una mayor eficacia en su gestión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión