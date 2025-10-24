HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Golpe a las exportaciones

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El proteccionismo brutal desatado por Donald Trump desde que volvió al poder se dejó sentir con fuerza en agosto en España. Si hasta entonces la ... previsión empresarial pudo anticiparse a los efectos de la ofensiva arancelaria, en pleno verano el látigo de las tarifas azotó las ventas a Estados Unidos, que se redujeron un 30% y ni siquiera alcanzaron los 1.000 millones. De este resultado exportador adverso, al fin y al cabo con un cliente menor, tampoco se libraron destinos como Europa –que nos compra el 70% de los productos– ni los dos gigantes asiáticos, China e India, con los que interesaría equilibrar el batacazo. Solo Latinoamérica ofrece un horizonte positivo, con un aumento del 7,8% en las operaciones, que se dispara hasta el 32% en el caso de Chile. El marco comercial suscrito en julio por EE UU y la Unión Europea habrá evitado la tan temida guerra abierta con Trump, pero sus contundentes efectos obligan a la UE a respaldar los esfuerzos que los Estados miembros y las empresas despliegan para diversificar mercados. Y a ratificar antes de fin de año el largamente esperado acuerdo con Mercosur para tomar aire en una zona de 700 millones de consumidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Aviso de la Aemet: una borrasca atlántica pone en alerta a Extremadura este sábado
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  5. 5

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  6. 6 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  7. 7 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  10. 10

    El drama de un adolescente en Valencia: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Golpe a las exportaciones

Golpe a las exportaciones