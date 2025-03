Él lo escribió con «ge», así que respeto aquella grafía. Circula por las redes… ¿Qué redes serán esas, trasmallos o tarrafas? Bueno, a lo que ... voy. Circula por las redes un vídeo en el que un señor, que dicen que es biznieto de Gerónimo, el indio apache chiricahua, diserta sobre asuntos muy interesantes. Fue invitado por la Asociación Cultural 'Héroes de Cavite', cuya sede creo que está en Cartagena, la de Murcia, no la de Colombia. Al grano.

Tal señor, de buena planta y de notorio acento inglés, habla un español correcto, aunque se le nota algún esfuerzo; pero bueno, eso es lo de menos, lo de más es que dice verdades inapelables, por ejemplo: ¿Dónde hay «reservaciones» (reservas) de indios en USA? En los estados de nombre español: Colorado, Montana, Arizona, Texas (se pronuncia Tejas), Nuevo México, y algún otro. ¿Y en los de colonización inglesa, cuantas reservaciones de indios hay? Ninguna, ni un indio. ¿Y eso? Porque los ingleses para colonizar, primero limpiaban aquellas regiones de nativos; no quedaban ni uno, los mataban a todos. Los españoles no. Poblaban, acogían, cristianizaban y se mezclaban con ellos. La verdad es que a más de un fraile mataron y se comieron tribus feroces. En esos casos los españoles (eran españoles de Nueva España, es decir, de México –se pronuncia Méjico–) también sabían repartir estopa. Para eso estaban los «dragones de cuera».

Vamos a ver. Todo el sur y el oeste de lo que hoy es USA perteneció al Virreinato de Nueva España. El rey Felón aquel fue abandonándolo todo y se llegó al desastre del 98. Más se perdió en Cuba. ¿Gerónimo era cristiano y hablaba español? Difícil me parece eso, pero quizás sí. Lo cierto es que pasó la mayor parte de su vida peleando contra los mejicanos y vivió a caballo entre Arizona, Nuevo México y Chihuahua. La frontera no existía para sus correrías. Hasta que, ya viejo, y con cuatro apaches hambrientos, el general Nelson Miles lo apresó y lo mandó a un penal en Florida. Acabó sus días en Oklahoma y, tras una tremenda borrachera, cogió una pulmonía y murió. Él en realidad se llamaba Goyatlay, pero muy pronto empezó a ser Gerónimo. ¿Lo bautizaron los frailes o se lo pusieron sus amigos-enemigos mejicanos? No sé si hablaría español, pero seguro que lo entendía perfectamente.

Cierto también que a los que les dio la lata, y duro, fue a esos soldados azules que hemos visto en miles de películas. Gerónimo pasó a la Historia y a la leyenda. Nosotros a la Leyenda Negra, que no se cansa. Lo peor es que aquí la asumieron de tal forma que ni nosotros, segunda mitad del siglo pasado, nos enteramos de la verdad. Parece ser que ahora nos vamos enterando, aunque sea a duras penas. Lo siento por mis amigos anglófilos, pero lo cierto es que los británicos, y otras raleas, nos han tratado con inquina e infamia. Me desvío.

Decía que Gerónimo era hispanoamericano. Seguramente. Miren el nombre de sus amigos apaches: Mangas Coloradas, Miguel Narbona, Delgadito, Victorio… No latinoamericano, no: ese galicismo que se lo coman los gabachos con patatas fritas. Hispanoamericano, como Gerónimo.