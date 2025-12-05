HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CRUZANDO LINDES

La oportunidad de una comarca

Gabriel Moreno González

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Resulta ya difícil describir o resumir el hartazgo de la ciudadanía de Valencia de Alcántara y de la mancomunidad Sierra de San Pedro ante las ... reiteradas, continuas y constantes caídas de internet en la zona. Telefónica, el principal operador, da largas a las quejas de los vecinos, de las administraciones y de la sociedad civil, mientras permite con su inacción e indolencia que servicios públicos tan básicos y esenciales como el sanitario se vean afectados. Porque cuando se va internet («se va», decimos, como si fuera algo natural…), el Centro de Salud de la localidad, que es el de referencia para toda la comarca, no puede utilizar los teléfonos ni la gente llamar al centro; porque los médicos no pueden acceder a los historiales y porque se paraliza buena parte de la asistencia sanitaria. Y hay más de una hora, recordemos, al hospital más cercano.

