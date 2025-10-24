HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CRUZANDO LINDES

La España de las casas vacías

Gabriel Moreno González

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Recorro las viejas calles de un pequeño pueblo del oeste extremeño y cacereño, de esas tierras del Tajo tan olvidadas y castigadas, y se suceden ... ante mí las grandes casonas, los blasones y vetustos balcones ricamente ornamentados, la historia de un lugar que hoy se desvanece entre la despoblación y el abandono. Pocos son los que resisten, y menos aún los que deciden voluntariamente hacerlo frente a todo y frente a nada, frente a quienes se han empeñado en tener un país que consista sólo en un puñado de ciudades que, como islas a la deriva, quedarán rodeadas por un mar de soledad. En nuestro mundo rural uno puede ser más consciente si cabe de la fragilidad de todo lo humano, pues sus pueblos anticipan las ruinas del mañana y son ya, muchas veces, puro olvido. Intentemos hacer únicamente un mínimo esfuerzo de recreación, de imaginación, de todas las historias, de todas las preocupaciones seculares por la honra, la dignidad y el prestigio de la familia, de todas las rencillas y malentendidos, de las antiguas y sólidas relaciones sociales, que esconden los muros de aquellas casonas blasonadas, de estas casas sobre las que hoy recaen el polvo y la decrepitud. Cuántos esfuerzos a través de las décadas, de los siglos, por aquilatar o aumentar el honor de una familia, el reconocimiento social de sus miembros, la honorabilidad de sus hijos, el nombre y el lustroso apellido, para que ahora todo eso sea solo remoto pasado y ausencia de recuerdos.

