Cartas al director
Ahora que…

Francisco Sierra

Badajoz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Escuchando a Sabina cantar 'Ahora que…' mientras procedía a pagar el recibo del IBI, del basurazo y del vado del garaje, contemplando cómo menguaba mi ... escaso dinero, meditaba sobre si era justo o no que ese dineral pasara al bolsillo de nuestro Ayuntamiento y si es gestionado eficazmente por los todavía alcalde y concejales del momento. Ahora que pago impuestos recuerdo que una calle, la calle Norte, lleva 11 años cortada sin que se solucionen las causas que llevaron a ese cierre, que el mercado de la droga en el Casco Antiguo evoluciona cada día 'positivamente', que tres farolas rotas en la plaza de España aguardan desde hace un año que alguien las repare, que una Escuela de Artes y Oficios que debió abrir en noviembre de 2023 todavía sigue cerrada, que la recuperación del Campillo, que se inició en 2013, apenas ha dado sus primeros pasos, que un edificio que el Ayuntamiento de Badajoz compró en 2021 para sede municipal, ni siquiera ha iniciado sus obras de recuperación, que un derrumbe en la muralla de la Alcazaba nos recuerda que la recuperación que prometieron en 2006 lleva casi 20 años esperando, que seis años después no se han dado soluciones a las grietas y cascotes caídos en nuestro Centro de Salud de Los Pinos… Ahora que pagas impuestos, ¿qué recuerdas tú en tu barrio?

