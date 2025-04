Javier Cercas y el Papa

Comenta Compartir

Que Javier Cercas levanta polvareda cada vez que publica un libro o da una entrevista sobre que acaba de escribir o está a punto de ... salir a la venta, es algo a lo que nos tiene acostumbrados. Después del recopilatorio de artículos, en su libro: 'No callar' (1922), Cercas ha vuelto a la novela con un libro un tanto revulsivo y comprometido por cuánto se dice en él y por los motivos que le llevaron a escribirlo tras la invitación que recibió de las altas instancias del Vaticano para ser testigo del viaje del Papa Francisco, del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2023, a la República Popular de Mongolia. El fruto de aquella experiencia tan personal, dio pie y creatividad al escritor viveño, Javier Cercas, para escribir su último libro: 'El loco de Dios en el fin del mundo' en clara alusión al Papa Francisco por acercarse a la reducida comunidad católica de la tartaria China, con el que mantiene una relativa sintonía a pesar de su declarado ateísmo anticlerical –sin vacilación alguna– en contraposición con la fe de unos padres ultraconservadores de un catolicismo en alza tras el enfrentamiento cainita de la guerra civil. Lógicamente, la adolescencia de Javier Cercas no caminaba a la par que la de sus padres. El tiempo de sus padres no era el mismo que el de eclosión de libertad que Cercas experimentó en una sociedad con desatadas ansias de soltar amarras de censuras y viejos estereotipos provenientes de un régimen totalitario. El propósito de Javier Cercas, con esta oportunidad de acercamiento al Vaticano y al mismísimo Papa Francisco, no era otro que recabar del máximo representante de la Iglesia católica, si de verdad su madre se encontraría con el marido tras su muerte. Toda una pregunta de fe cuya respuesta no está en el viento, como dice Dylan en su icónica canción, sino en las palabras de Jesús y en el Credo que tantas veces rezaron sus padres. Un libro, pues, interesante, que revelará y desvelará cuánto hay tras los muros del Vaticano.

