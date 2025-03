Pase lo que pase será legítimo

El resultado de las elecciones ha sorprendido a muchos, descolocado a bastantes, y ha levantado una enorme expectación por lo incierto del final.

Todas las ... opciones que se tomen serán legítimas, si surgen como consecuencia de la votación en el parlamento elegido por todos los españoles, al determinarlo así la Constitución. Deslegitimar o desautorizar la formación de un gobierno que no estuviera encabezado por Feijoó no parece acorde con nuestra norma máxima. En Extremadura, Canarias y en más de 200 ayuntamientos el partido ganador de las elecciones no ha formado gobierno y, en su día, Ayuso, Almeida y Moreno Bonilla presidieron sus gobiernos sin ganar las elecciones. Nada que reprochar por ello.

Aunque la situación es muy compleja y puede llevarnos a la repetición de elecciones no debería hablarse de la frustración de los electores si se forma gobierno que represente más del 50 % de los electores y una mayoría de los diputados. La contrariedad será de aquellos que, incluso, tenían pensado el nuevo gobierno y ahora no se ponen de acuerdo en el análisis que justifique no haber alcanzado sus objetivos.

La decisión parlamentaria podría llevarnos a un gobierno similar al anterior si así lo deciden los diputados. Fue un gobierno muy activo que sacó adelante todos los presupuestos y numerosas leyes, constituyéndose así en un factor continuo de gobernabilidad. No tendría sentido predecir una parálisis legislativa.

La cantidad de partidos políticos, todos ellos sin mayorías absolutas, que compondrán el futuro Congreso obligará a pactos para la conformación de un gobierno posible. Y esos pactos dependerán de múltiples factores que son precisos considerar».

El factor más importante tiene que ver con la capacidad de diálogo y acuerdo que tienen cada uno de los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE). El entendimiento del PP solo con Vox y UPN es insuficiente para obtener la mayoría parlamentaria. El PSOE demostró su capacidad para entenderse con todos los demás partidos, de derecha e izquierda, nacionalistas, regionalistas y de la España vaciada. El que logre la mayoría parlamentaria estará legitimado para gobernar.

El segundo factor fundamental es mantener una propuesta clara que permita conocer las ofertas que ocuparía la nueva legislatura. A este respecto, la asunción del PP de muchas de las propuestas de Vox, evidenciada en los acuerdos de los nuevos ayuntamientos y en comunidades autónomas le distancia de todos los demás (hasta Lope de Vega ha sido censurado). Su rechazo actual a reconocer que España ha sido y es un país diverso y plural, y como tal deber ser gobernado, tampoco ayuda para lograr ciertos acuerdos en estos momentos. Que el PSOE haya ganado las elecciones en el País Vasco y en Cataluña supone que la situación en ambos territorios ha cambiado en la última legislatura y lo sitúa como único partido de referencia en todo el Estado.

Esta nueva situación podría ayudar a la cohesión territorial y consolidar la política económica y social que, aunque cueste reconocerlo por algunos, están siendo elogiadas y consideradas en nuestro entorno geopolítico. Obviamente, asumiendo que toda la acción política, social y económica debe moverse dentro del marco constitucional y legal que tenemos. A este respecto, que todas las personas tienen derecho a mantener sus ideas acordes o no con la Constitución. Así, los independentistas tienen derecho a pensar como quieran, (faltaría más), y otros pueden pensar y pedir que se acabe con el Estado autonómico reconocido en la Constitución, pero ambos deben cumplir nuestro ordenamiento jurídico. Esta misma recomendación sería válida para aquellos que mantienen bloqueada la renovación del Consejo del Poder Judicial a la espera de que la composición parlamentaria le sea propicia.

Finalmente, aparece la opción de pacto o coalición PP-PSOE como alternativa a la situación. Para ello, el PP debería realizar una propuesta programática y entender que un acuerdo de gobierno es bastante más que pedir abstenerse para que forme gobierno en solitario. El PP debe fijar sus posiciones: pacto con Vox (ahora sí/ahora no), hablar con Junts (queremos/no queremos), derogar las leyes del sanchismo (suprimir todas/algunas en parte), violencia de género (aquí sí/aquí no), etc. Entendemos que el envío público de una carta y la comunicación por Twitter ha evidenciado, por la forma y el contenido, que Feijoó reincide en la desconsideración al actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Si se deseara el acuerdo, los diferentes portavoces del PP no deberían incidir en los insultos continuos con los que dicen que quieren hablar. Lo insultos, en estos casos, reflejan la falta de argumentos y rompen posibles lazos. Hay quien señala que existe otra dificultad para el pacto relativa a que la jefa, 'in pectore', del PP no estuviera de acuerdo con ello, esperando su oportunidad.