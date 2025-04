Luis Enrique quiere controlar el mensaje y se ha hecho 'streamer'. Quiere establecer una relación directa con los aficionados sobre la selección. «Sin filtros». Ahí ... está cerca de la reflexión de Isabel Rodríguez queriendo una información tipo la del tiempo para el Gobierno, sin que el periodismo decida qué es lo que hay que contar. Porque podemos ir a 1932 cuando hubo disturbios en Washington y Hoover mandó a los militares. McArthur era el jefe del Estado Mayor y Eisenhower su ayudante. El oficial encargado de la dispersión fue un Patton muy moderado, pero la propaganda inventó cargas de caballería, gas venenoso o un niño atravesado por una bayoneta al tratar se salvar a su conejo. En los 70 todavía se repetían esos disparates. Eisenhower había hecho una descripción objetiva de lo que pasó, que firmó McArthur, pero ese escrito no fue muy reproducido en la prensa. Eisenhower llegó a la conclusión de que una rueda de prensa la misma tarde de los disturbios habría sido lo adecuado.

Cuando Montero la Mayor sale a decir ¿pero esto qué es? sobre la aplicación de la ley de Montero la Chica del sólo sí es sí, no sabe de lo que habla. No porque Victoria Rosell diga que ella de lo que sabe es de presupuestos. María Jesús Montero es la ciudadana media, la señora de Cuenca. Y el ciudadano medio no entiende esta ley ni su necesidad. No lo han comunicado de manera jurídica sino ideológica. Tampoco han comunicado que el objetivo principal de los códigos progresistas no es que las penas sean mayores.

El mensaje es importante, pero son tiempos nuevos. Por eso Luis Enrique va a «streamear». Otras se 'streamean' en los jueces machistas y patriarcales que aplican la ley que ellas perpetran.