¿Es posible que en Extremadura se instalen industrias?

En los inicios de 2023 se firmó un acuerdo hispano-francés para construir un gasoducto de hidrógeno (llamado también hidrógenoducto o hidroducto) submarino entre Barcelona y Marsella conocido como H2MeD. Funcionará en 2030 y se espera que transporte desde España dos millones de toneladas de ... hidrógeno verde al año, el 10% del hidrógeno consumido por la Unión Europea.

Posteriormente, y también en 2023, se hizo pública la futura red española de hidrógeno. Contaba con una conducción que atravesaba de sur a norte Extremadura siguiendo el trazado de la Vía de la Plata. Esta conducción transportará hidrógeno hacia Portugal, a pesar de que hay en proyecto otro ramal que conexiona con el puerto de Sines (Portugal), y también a Francia por el H2MeD, desde donde conectará con Centroeuropa y Alemania, máxima consumidora de gas natural hasta el momento y que deberá sustituir por hidrógeno si todo sigue su curso normal.

Los plazos que manejaba el presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, situaban en 2030 la generación en la región del 20% del hidrógeno verde de España, unos 3 GW de los 16 GW que se estima que se producirán en la península entonces. Las previsiones de inversión de los proyectos ligados rondaban los 10.000 millones de euros con 2.500 empleos directos y más de 20.000 indirectos.

Pero lo cierto es que las previsiones de Enagás (Empresa Nacional del Gas) que se hicieron a continuación también situaban a la región a la cabeza de los productores de hidrógeno en la próxima década, aunque no sería una gran consumidora. Recientemente, Enagás ha recibido del Gobierno la autorización para el inicio de los trámites para la construcción de la red. No obstante, el caso de Extremadura es característico por el reducido número de proyectos de hidrógeno que hay en comparación con otras regiones.

En septiembre saltó la noticia de que Envision invertirá 900 millones en una nueva planta de hidrógeno. Es una fábrica de electrolizadores que necesitará agua, electricidad verde y barata y la empresa es Envision, la de la gigafactoría de baterías. La compañía hizo el anuncio durante la visita de Pedro Sánchez a las instalaciones de Envision en Shanghai, y además comunicó que quería comenzar la obra antes de junio de 2026 y que estimaba crear 1.000 empleos directos e indirectos.

¿Qué estamos esperando para reclamar la planta para Extremadura, cuando disponemos de lo necesario para la misma? En efecto, como ya se ha indicado (HOY 31/01/2022), Extremadura dispone de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo con 510 hectáreas de suelo desarrollado urbanísticamente y lo que falta por desarrollar, donde se han puesto en marcha o están a punto de hacerlo, múltiples empresas. Además, se dispone de mucho más espacio industrial como es Espacio Mérida y Espacio Navalmoral, donde se está empezando a instalar la gigafactoría de Envisión, y además, todos los espacios están unidos por una línea de AVE, por lo que la conectividad es máxima, y puede transportar mercancías.

Se puede disponer de más de 200 días de temperatura superior a 18ºC y una radiación solar media de 4,5 KW/h por metro cuadrado durante más de 3.000 horas al año. Una de las mayores, si no la mayor de España, por ello se encuentran ubicadas el 40% de las centrales termosolares del país. Datos que a priori parecen muy ventajosos para un proyecto empresarial relacionado con la utilización de las energías renovables.

En cuanto a comunicaciones, Badajoz tiene un aeropuerto nacional con varios vuelos que comunican con las ciudades más importantes de España y una línea de AVE con conexión con los tres espacios industriales que tiene Extremadura y Madrid. Además, tiene a menos de 200 kilómetros dos puertos marítimos con calado suficientes para el transporte de mercancías como son el de Sines y el de Lisboa, ambos en Portugal, con conexión por ferrocarril de altas prestaciones y autovía, sin contar el de Huelva, que tampoco está a mucha distancia.

Si no es posible rebajar las tarifas eléctricas, cosa que sí es factible en otras regiones, siempre es posible generar un abastecimiento energético de electricidad solar junto con eólica, con autoconsumo, para alimentar cualquier planta abaratando el coste de la energía o produciendo hidrógeno con los excedentes.

Hay que tener en cuenta que, en cuanto a la localización de la futura planta, Envisión se ha limitado a señalar que está trabajando con el Ejecutivo para encontrar la idónea que, según palabras de la compañía, «convertirán al país en epicentro de la energía verde en Europa». ¿Y quién es el epicentro de esa energía en España? ¡Extremadura!

Pero esto no quedó ahí, Sánchez también se reunió con representantes del automóvil chino como SAIC Motor, productor de la marca de coches MG, firma que más éxito y penetración ha tenido en España. El presidente de SAIC trata de que la empresa instale en España su primera fábrica europea de SAIC Motor, ya que le interesa producir en Europa, no solo por los clientes potenciales, si no por esquivar los aranceles de la Unión Europea.

Extremadura es la única comunidad en España que carece de una fábrica relacionada con la automoción, las condiciones que puede ofrecer son las mismas que las de los electrolizadores, ¿Por qué no ofrecerse como primer territorio para alojar a los fabricantes chinos? Ya que va a implantarse una factoría, la megafábrica de baterías, puede abrir el camino a las otras y facilitarle las sendas.

Pero hay que actuar rápido, ya que el interés es el de instalarse inminentemente y en cuanto nos descuidemos, estarán al quite otras comunidades, que como siempre nos ganarán por la mano. Esto puede ser el inicio de la Extremadura industrializada que todos anhelamos.